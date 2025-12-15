Ето на кого връчиха приза "Полицай на годината"
© Facebook / МВР
Призът "Полицай на годината 2025“ бе връчен лично от министър Митов на младши инспектор Кристин Иванов – старши полицай в сектор "Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ към Зоналното жандармерийско управление Монтана при ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
В края на септември, наряд за изпълнение на задачи на територията на ОДМВР Враца получава информация от граждани за паднала в реката кола, от която се чуват викове за помощ. Служителите незабавно се насочват към посоченото място и установяват лек автомобил, който бързо потъва, в корито на река Скът. Възрастен мъж насочва униформените към жена си, която не може да излезе от колата - след скорошна операция била трудноподвижна.
Осъзнавайки опасността, младши инспектор Кристин Иванов решава да действа незабавно. Влиза в реката, разбива задното стъкло на автомобила и изважда жената. Придържа я над нивото на водата до пристигането на екип на пожарната, който съдейства за безопасното й извеждане на брега.
Колективната награда в конкурса бе присъдена на отдел "Наркотици“ при ГДБОП
Отделът е провел 26 реализации по линия на "трафик, производство и разпространение на наркотични вещества“. В хода на полицейските операции в България, на територията на държави от ЕС и трети страни, са намерени и иззети близо 450 кг кокаин; близо 3 тона марихуана, повече от 27 кг синтетичен канабиноид; 250 000 таблетки, съдържащи псевдоефедрин и амфетамин, 50 килограма прекурсори.
В рамките на конкурса бяха връчени:
5 колективни награди
5 индивидуални отличия
3 номинации за граждански принос към работата на полицията
Церемонията се провежда за 32-ра поредна година, организирана от ГД "Национална полиция“ и фондация "Доверие и закрила“, в подкрепа на професионализма и отдадеността в системата на МВР.
По време на събитието се проведе и благотворителен търг с детски рисунки от Детското полицейско управление.
Събраните близо 9000 лева ще подпомогнат Националната кампания за децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР.
На церемонията присъстваха ръководството на МВР, директори на главни и областни дирекции, бивши вътрешни министри и главни секретари, представители на дипломатическия корпус и народни представители;
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.