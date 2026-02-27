Ето с колко ще е увеличението на пенсиите по швейцарското правило
Швейцарското правило предвижда индексация, базирана на две величини – 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Данните за 2025 г. вече са официални: инфлацията е 3,5%, а средният осигурителен доход е нараснал с 12%. Комбинацията от тези показатели води до увеличение от 7,8%, което трябва да влезе в сила от 1 юли, предаде "Труд".
Това означава, че минималната пенсия за стаж и възраст ще се повиши от 322,37 евро (630,50 лв.) до 347,51 евро (679,67 лв.), или с около 25 евро.
В края на миналата година, под натиск за намаляване на бюджетния дефицит, се обсъждаха варианти пенсиите изобщо да не бъдат индексирани. В проектобюджета беше заложено запазване на швейцарското правило, а действащият удължителен бюджет позволява индексацията да се случи.
Служебното правителство вече прие промени, с които удължителният бюджет ще действа не до 31 март, а до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Това гарантира непрекъсваемост на държавните разходи, включително и на пенсионните плащания.
Макар индексацията да може да бъде извършена автоматично по Кодекса за социално осигуряване, размерът на минималната пенсия изисква изрично решение на парламента. Това може да стане по два начина:
чрез промени в удължителния бюджет;
чрез решение на следващия парламент след предсрочните избори.
Ако нов парламент не бъде сформиран навреме и не приеме бюджет до 1 юли, съществува риск минималната пенсия да не бъде увеличена, въпреки че всички останали пенсии ще бъдат индексирани по швейцарското правило.
