Явор Божанков не се е подчинил на разпореждане на Пътна полиция да спре за проверка. На следващият ден се е явил в районното управление и поради това лекият му автомобил бил дерегистриран. Това обяви вътрешният министър Емил Дечев пред медиите относно изтеклата информация, че народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков е останал без свидетелство за управление на МПС.

От МВР посочиха, че му е наложена глоба с Акт за установяване на административно нарушение и му е иззета шофьорската му книжка.

"Този случай е поредното доказателство, че това правителство начело с неговия министър-председател и в частност - министър на вътрешните работи, не е ничие, не е наше или ваше, а се опитва да работи по прозрачен начин", каза Дечев и допълни, че тези действия посочват, че МВР няма двойни стандарти.

"Няма политици или лица, които обслужват определена партия. Не се влияем от това кой от коя партия или коалиция е. Предстои да се установи защо Божанков не се е подчинил на полицейското разпореждане, а прокуратурата сама ще прецени доколко е състоятелна неговата теза", каза МВР министърът.

Материалите са били изпратени в СГП, където трябва да преценят дали има достатъчто данни за престъпление по чл. 270 от НК.