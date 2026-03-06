Емил Дечев.
Дечев откри Националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори. В него участват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и административни, ОДМВР и СДВР.
Той обеща да направи статистика колко от обвинителните актове, внесени в съда за изборни престъпления са получили оправдателна и колко обвинителна присъда.
"Ще се запозная със случая и ще взема своето решение как да постъпя по този проблем. От гледна точка на правото информацията, която имаме от нашите две дирекции. По отношение на Костадинов - няма констатации за извършени дисциплинарни нарушения, няма констатации за извършени престъпления", каза Дечев във връзка с назначаването на старши комисар Васил Костадинов за директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив.
През 2022 г. Костадинов бе назначен за директор на ОДМВР - Пловдив, но година по-късно бе отстранен със заповед на тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов заради убийството в Цалапица. Костадинов заведе съдебно дело и го спечели.
Еътрешният министър: Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и престъпления
