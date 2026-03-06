Сподели close
Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и престъпления. Същата безкомпромисност искам и от ръководителите в МВР и от всеки колега в МВР. Няма да толерираме никой, няма да си затваряме очите пред никой. Няма избирателно да работим само срещу някои политически партии. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Емил Дечев

Дечев откри Националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори. В него участват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и административни, ОДМВР и СДВР.

Той обеща да направи статистика колко от обвинителните актове, внесени в съда за изборни престъпления са получили оправдателна и колко обвинителна присъда. 

"Ще се запозная със случая и ще взема своето решение как да постъпя по този проблем. От гледна точка на правото информацията, която имаме от нашите две дирекции. По отношение на Костадинов - няма констатации за извършени дисциплинарни нарушения, няма констатации за извършени престъпления", каза Дечев във връзка с назначаването на старши комисар Васил Костадинов за директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

През 2022 г. Костадинов бе назначен за директор на ОДМВР - Пловдив, но година по-късно бе отстранен със заповед на тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов заради убийството в Цалапица. Костадинов заведе съдебно дело и го спечели.