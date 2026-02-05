Евакуираха животни от ферма заради дъждовете
© Архивна снимка
Той уточни, че има сигнали за паднали земни маси в маданското село Букова поляна и в доспатското село Бръщен. В рудоземското село Рибница земна маса е свлечена пред къща. И на трите места работи техника.
Временно е ограничено движението по път III-8681 Рудозем – Смолян, на разклона за село Вълчан заради паднала скална маса на пътното платно, съобщават от Областно пътно управление – Смолян. Обходният маршрут е Рудозем – Средногорци – Смолян – Смилян и обратно.
Още по темата
/
НИМХ: Внимание, студ!
03.02
Още от категорията
/
ВМРО за скандалите в козметични салони: Българската жена е оставена без защита в собствената си държава
13:03
Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
11:04
Велислава Делчева: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Камера в лекарски кабинет е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Видеата са качени в мрежата
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.