ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Евродепутат: Черноморският регион е уязвим при смущения в навигационната система
"Част от руските системи за смущаване и нарушаване на сигналите като "Оптима–2.2“, "Поле–21“, "Мурманск–БН“ са разположени на полуостров Крим“, посочи Радев, подчертавайки рисковете за региона. Той цитира данни за България, които ясно показват тревожната тенденция. "От един през 2021 г., случаите са се увеличили до 183 през 2022 г., 199 през 2023 г., 312 през 2024 г., а до септември тази година са 128. В тази статистика попада и случаят с полета на председателя на Европейската комисия на 31 август“, отбеляза българският евродепутат.
"Да, самолетите и корабите могат да се справят и без сателити. Но заплахите растат, а Европа не може да си позволи да бъде парализирана при атака“, добави Емил Радев, като повдигна въпроса за готовността на ЕС да се защити при хибридни нападения.
При изказването си от трибуната на ЕП евродепутатът изтъкна три неотложни задачи пред държавите членки – "да гарантираме безопасността на гражданите, да защитим инфраструктурата и да укрепим стратегическата автономност на ЕС.“
В рамките на дебатите Андрюс Кубилюс, еврокомисар с ресор "Отбрана и космическо пространство“, започна изказването си с благодарност към пилотите, които въпреки заглушаването на сателитната система за навигация са приземили безопасно самолета при полета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за България.
40% от гражданските полети се извършват в зони, където има заглушавания, коментира Кубилюс. Той информира, че от юли европейската система "Галилео“ разполага с нови възможности и осигурява защита от спуфинг атаки, която след 2027 г. ще бъде още по-усъвършенствана. Наред с устойчивостта на инфраструктурата, еврокомисарят изтъкна и ролята на криптираните навигационни сигнали. Предстои оборудване на сателитите с нови средства за наблюдение на радиочестотния спектър.
Предвиждат се съвместни мерки с държавите членки за укрепване на гражданската и военната сигурност и развитие на националните наземни способности. Еврокомисарят обяви, че ЕК вече подготвя план за действие за авиацията и за създаването на експертна група, която заедно с държавите членки и Агенцията за морска безопасност да се бори с намесата по море.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 353
|предишна страница [ 1/59 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:14 / 10.09.2025
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80%...
23:00 / 10.09.2025
Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачест...
21:31 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
21:31 / 10.09.2025
Локализираха пожара в Сакар
21:20 / 10.09.2025
Рязко поскъпване на яйцата, плодовете и млякото през второто трим...
15:51 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета