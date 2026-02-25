Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна
По-рано днес срещу нея беше образувано дисциплинарно производство.
EPPO отложи решението си относно подходящата санкция, тъй като предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност на функцията на европейски прокурор, не може да се изключи възможността санкцията да бъде уволнение на европейския прокурор.
Поради това европейският главен прокурор информира Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението на колегията на Европейската прокуратура, както и за становището на Дисциплинарната комисия по дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор.
В съответствие с Регламента за Европейската прокуратура, само Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради сериозно нарушение, по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради тази причина, преди да реши да приложи по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.
Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението му се удържа в съответствие с условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица.
Засега няма да бъде публикувана допълнителна информация, уточняват от EPPO.
Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото не е издирен, не мога да ви кажа къде е
29.09
Съдиите: Призоваваме Теодора Георгиева да даде пълна информация имала ли е контакти с Петьо Петров
03.04
Калин Стоянов: Лена Бориславова и Теодора Георгиева се познават много добре, но Бориславова няма интерес да признае този факт
31.03
Теодора Георгиева твърди, че пожарът в дома на майка й е свързан с дейността й като европрокурор
31.03
Прокуратурата: Няма данни за умишлено причиняване на смърт на майката на европрокурор Теодора Георгиева
31.03
Адвокат за записа с европрокурорката Георгиева и Пепи Еврото: Уговарят се параметрите на определена сделка
31.03
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
19:55
Смениха шефа на АПИ
18:19
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
14:02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
14:00
