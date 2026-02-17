Европрокуратурата обвини четирима за измама със субсидии за хора с увреждания
Според разследването, две дружества са регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), насочена към интегриране на хора с трайни увреждания на пазара на труда, като по този начин се повишава социалното им приобщаване. Доказателствата показват, че обвиняемите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да осигуряват работни места на лицата от целевите групи. Вместо това, цялата схема е била насочена към незаконно получаване на средства от ЕС, предназначени за заплати на фиктивните служители.
С помощта на съучастник, трима управители на фирмите фалшиво удостоверили, че са наели хора от целевите групи, докато в действителност не са извършвали никаква дейност. Освен това, подсъдимите поискали фиктивните служители да им върнат повече от половината от дължимата им заплата в брой, за да не остане следа от измамата.
Получените от двете компании средства възлизат на 42 621 евро (83 359 лева). Ако вината им бъде доказана, подсъдимите могат да получат присъди от две до осем години лишаване от свобода. Всички засегнати лица се считат за невинни, докато противното им не бъде доказано от компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
