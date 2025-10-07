Евростат: 92,8% от българите работят между 20 и 44 часа на седмица, често на две места

© Фокус През второто тримесечие на 2025 г. 10,8% от заетите лица на възраст 20-64 години в ЕС са работили повече от 45 часа седмично на основната и втората си работа взети заедно. Това са най-актуалните тримесечни данни, публикувани днес от Евростат и цитирани от "Фокус".



Данните показват забележими разлики между страните от ЕС за тези, които са работили повече от 45 часа седмично. Най-висок е процентът в Гърция (20,9%), следвана от Кипър (16,6%) и Малта (14,6%). От друга страна, най-нисък е в България (2,5%), Латвия (4,1%) и Румъния (5,9%).



Работното време между 20 и 44 часа седмично – комбиниране на основна и втора работа – е най-популярното в ЕС, като 72,3% от всички заети лица попадат в тази категория. Сред страните от ЕС, България (92,8%), Румъния (90,6%) и Латвия (86,9%) регистрират най-висок дял хора в тази категория.



На ниво ЕС 16,9% от заетите лица на възраст 20-64 години са работили до 19 часа седмично. Най-високите дялове в тази категория са наблюдавани в Нидерландия (26,8%), Дания (25,5%) и Австрия (25,3%). За разлика от това, тази категория е най-малката в Румъния (3,5%), България (4,6%) и Гърция (6,1%).