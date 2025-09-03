Евростат: България отпуска финансовата помощ за студент от 233 евро, Дания – 8024 евро

© През 2022 г. финансовата помощ от правителствата за домакинства и студенти в ЕС е била средно 533 евро на ученик за горен курс на средно образование и висше образование, което не е висше, и 1766 евро за висше образование. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



Най-високите стойности на финансовата помощ за висше образование на студент са регистрирани в Дания (8024 евро), Ирландия (5692 евро) и Швеция (4948 евро), докато най-ниските са в Гърция (20 евро), Хърватия (97 евро) и Чехия (115 евро). По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро.



Що се отнася до горния курс на средно образование и висшето образование, което не е висше, най-високите стойности на финансовата помощ са отпуснати от Нидерландия (1790 евро), Швеция (1741 евро) и Дания (1644 евро). От друга страна, финансовата помощ е била най-ниска в Хърватия (7 евро), Полша (16 евро) и Унгария (76 евро). За България сумата е 372 евро.



Сред страните от ЕС нивото на финансова помощ за домакинствата и студентите е по-високо за висшето образование, отколкото за горния курс на средното образование и висшето образование, с изключение на България, Чехия, Латвия и Словения. По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро