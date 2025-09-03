ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Евростат: България отпуска финансовата помощ за студент от 233 евро, Дания – 8024 евро
Най-високите стойности на финансовата помощ за висше образование на студент са регистрирани в Дания (8024 евро), Ирландия (5692 евро) и Швеция (4948 евро), докато най-ниските са в Гърция (20 евро), Хърватия (97 евро) и Чехия (115 евро). По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро.
Що се отнася до горния курс на средно образование и висшето образование, което не е висше, най-високите стойности на финансовата помощ са отпуснати от Нидерландия (1790 евро), Швеция (1741 евро) и Дания (1644 евро). От друга страна, финансовата помощ е била най-ниска в Хърватия (7 евро), Полша (16 евро) и Унгария (76 евро). За България сумата е 372 евро.
Сред страните от ЕС нивото на финансова помощ за домакинствата и студентите е по-високо за висшето образование, отколкото за горния курс на средното образование и висшето образование, с изключение на България, Чехия, Латвия и Словения. По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе...
12:07 / 03.09.2025
Атанас Зафиров редом с Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун на военния ...
11:46 / 03.09.2025
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на парламента
11:22 / 03.09.2025
Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за р...
11:08 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
11:09 / 03.09.2025
Изтича важен срок за кандидатстване за помощ, отпускана на опреде...
11:15 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета