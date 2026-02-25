През 2024 г. средната пенсия за жени на 65 или повече години в ЕС е била с 24,5% по-ниска от тази за мъжете.разликата е 19,5% в полза на мъжете.Това показват данните на Евростат, цитирани отНай-големите разлики са регистрирани в Малта (40,3%), Нидерландия (36,3%) и Австрия (35,6%). За разлика от това, разликата е била най-малка в Естония (5,6%), следвана от Словакия (8,4%) и Унгария (9,6%).В допълнение към изчисленията, базирани на средните пенсии, Евростат публикува и разликата между половете, използвайки медианните стойности на пенсиите, което е средната стойност, която разделя по-високата половина от пенсиите от долната половина. За разлика от средната стойност, медианата е по-малко чувствителна към малък брой изключително високи или ниски стойности на пенсиите.Медианната пенсия за жените в ЕС е била с 24,9% по-ниска от тази за мъжете. Най-големите разлики в медианните пенсии са регистрирани в Люксембург (43,3%), Испания (41,1%) и Нидерландия (39,6%), докато най-малките разлики са отбелязани в Естония (-0,3%), Унгария (0,4%) и Дания (2,7%).При сравняване на резултатите в средно и медианно изражение, най-големите разлики са регистрирани в Дания, където разликата в средните пенсии е с 12,9 процентни пункта (п.п.) по-висока от тази в медианните пенсии, следвана от Белгия (11,0 п.п.) и Унгария (9,2 п.п.).В някои страни е обратното, разликата в медианните пенсии е по-голяма от тази в средните пенсии. Разликите в медианните пенсии са значително по-големи от тези в средните пенсии в Испания (-11,9 п.п.), Люксембург (-10,6 п.п.) и Португалия (-6,5 п.п.).е в средата на таблиците по всички показатели.