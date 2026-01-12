"Евростат" сложи България на трето място по поскъпване на цените на жилищата в Европа
В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 1,6%, а наемите - с 0,9%. Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.
Цените на жилищата и наемите в ЕС са следвали подобно поведение между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г., но оттогава са се развивали по различен начин. Докато наемите са се увеличавали постоянно, цените на жилищата са следвали по-променлив модел, съчетаващ периоди на спад, стагнация и бързо увеличение. През последното десетилетие, между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г., цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 63,6%, а наемите - с 21,1%.
Що се отнася до националните данни, при сравнение на третото тримесечие на 2025 г. с 2015 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 25 от страните от ЕС, за които има данни. През този период цените на жилищата са се утроили в Унгария (+275%) и са се удвоили в 11 страни, като най-голямото увеличение е наблюдавано в Португалия (+169%), Литва (+162%) и България (+156%). Финландия е единствената страна, където цените на жилищата са намалели през този период (-2%).
През същия период наемите са се увеличили във всички 27 страни от ЕС, като най-голямото покачване е регистрирано в Унгария (+107%), следвана от Литва (+85%), Словения (+76%), Полша (+75%) и Ирландия (+74%).
