Еврото е направило българите по-големи песимисти
Тя подчерта, че българите са минавали през много кризи, а оптимистичните и песимистични нагласи са личностна характеристика. Имаме заучен песимизъм и заучен оптимизъм.
Важна е и средата, в която човек расте - ако е сред по-тревожни хора, по-негативно настроени - не може да бъде голям оптимист.
"Малкото позитивно нещо е това, че песимистичната нагласа може да ни предпази от нещо негативно - човек оглежда обстоятелствата и търси начин да се справи с тях. Трудностите изграждат характерови особености", каза Виктория Дякова.
Мотивацията е важна
В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че е много важно откъде човек черпи мотивацията си. И е от значение тя да е съобразена с конкретната личност, а не да е съревнование с околните.
"Ако човек си е поставил целите спрямо неговите потребности и желания, това би трябвало да поддържа неговата вътрешна мотивация. Много често българите сме свикнали да се сравняваме. Избираме неща, които са общовалидни, социално желателни. Като социални същества търсим одобрението", заяви клиничният психолог.
Оптимистите в България
Дякова подчерта, че младите българи са по-големи оптимисти, защото пътуват повече и имат различен мироглед. Принос за това имат и социалните мрежи, в които няма теми табу.
Като съвет за постигане на целите гостът препоръча те да бъдат постижими в обозримо бъдеще, за да не се стигне до демотивация.
"Отслабване с 10 кг до края на годината звучи далечно, но ако съм сложила 1,5 за месеца и съм заложила как да го постигна - ни се струва по-лесно", даде пример Виктория Дякова.
