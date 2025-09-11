© виж галерията Заподозряният в убийството на консервативния активист Чарли Кърк бе показан за първи път на снимки, публикувани от ФБР, предава CNBC News.



Публикуваните снимки са на "лице, представляващо интерес" в разследването на убийството на Чарли Кърк.



ФБР публикува изявление заедно със снимките.



"Молим обществеността за съдействие при идентифицирането на това лице, представляващо интерес във връзка със смъртоносната стрелба срещу Чарли Кърк в университета Юта Вали.“



Мъж на колежанска възраст, носещ бейзболна шапка, слънчеви очила и черна тениска с американското знаме, е показан да се качва по стълбите към покрива, откъдето според твърденията е убил Кърк в сряда следобед.



Към тази сутрин длъжностните лица са получили над 130 сигнала.



"Уверявам ви, че всички следи и сигнали се разследват подробно“, заявява Робърт Болс, специален агент, отговарящ за полевия офис на ФБР в Солт Лейк Сити.



Служителят призовава всеки, който има видео или изображения от стрелбата, да ги предостави на ФБР.