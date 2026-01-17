Фалшива банкнота от 100 евро е открита в Монтана
Установено е, че извършител на деянието е 43 г. жена от гр. Берковица. Извършено е претърсване и изземване на адреса, обитаван от нея в гр. Берковица, при което са намерени 3,75 грама суха зелена тревиста маса от рода на конопа. С протокол за доброволно предаване е предала банкноти в евро, на които ще бъде извършена експертиза. Работата по случая продължава в ОДМВР – Монтана.
Промени при АБВ пощата
16:35
