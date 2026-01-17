На 15 януари 2026 г. е получен сигнал в ОДМВР – Монтана, че жена, на видима възраст около 40 г., е посетило търговски обект (хранителен магазин), находящ се в гр. Монтана, където е прокарало в обращение неистинска банкнота с номинал от 100 евро.Установено е, че извършител на деянието е 43 г. жена от гр. Берковица. Извършено е претърсване и изземване на адреса, обитаван от нея в гр. Берковица, при което са намерени 3,75 грама суха зелена тревиста маса от рода на конопа. С протокол за доброволно предаване е предала банкноти в евро, на които ще бъде извършена експертиза. Работата по случая продължава в ОДМВР – Монтана.