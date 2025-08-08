Новини
Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
Автор: ИА Фокус 11:36Коментари (0)98
©
Столичната полиция задържа трима мъже с фалшиви евробанкноти, които закупили от чужбина, за да препродават у нас. При акцията в колата на арестуваните криминалистите открили 50 банкноти от по 200 евро с високо качество.   

"Хората трябва да следят за най-общодостъпните знаци - водният знак на банкнотата не е нарисуван, напечатан, а представлява изтъняване на хартията. Има две серии - първата и втората "Европа" имат малки разлики. При новата серия има по-голяма лента за холограмата. При фалшивите по-лесно се бели, по-малко преливат цветовете в самата холограма. Има символи, които се променят, а при фалшивите само бляскат", обясни експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро и обмен на валута Иван Мутафчиев в студиото на "България сутрин".

Той изтъкна, че когато човек държи в ръцете си много банкноти, по-трудно може да различи, ако между тях има фалшива. 

"Хартията е специфична, на повечето фалшификати е или по-мазна, или като бял лист за рисуване. Усеща се разликата при докосване", каза Мутафчиев.

В ефира на Bulgaria ON AIR гостът поясни, че шансът да попаднем на фалшива еврова банкнота e по-голям от фалшиви левове, тъй като българската валута е в много ограничено производство.

"Повечето фалшифицирани банкноти са с по-малки номинали. Когато човек получи 200 евро, внимава повече. При най-малкото съмнение може да я занесете в реномиран търговец или обменно бюро. Ако установим фалшива банкнота, трябва да я предадем на БНБ", каза експертът.

В момента обменните бюра не са длъжни да обменят еврото по фиксинг, а определят курса на база търсене и предлагане.

"По-добре е да обмените в обменно бюро или банка, отколкото при търговци, които предлагат еврото при по-изкусителен начин", призова Иван Мутафчиев.

Той посъветва хората, които имат пари в брой, да ги инвестират, вместо да ги обменят в евро.



Още по темата: общо новини по темата: 1161
08.08.2025 Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
08.08.2025 Цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро от днес
07.08.2025 Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
07.08.2025 БДЖ въвежда двойно обозначение на цените на билетите
07.08.2025 Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите
07.08.2025 Как ще изглеждат бъдещите евробанкноти?
Още новини от Национални новини:
Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:16 / 08.08.2025
6-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава...
10:33 / 08.08.2025
Микробус се запали на магистрала "Тракия"
10:19 / 08.08.2025
Детска игра е подпалила Шуменското плато
10:02 / 08.08.2025
Нов много опасен наркотик заплашва Европа!
10:00 / 08.08.2025
Морската вода ни дехидратира, какво е решението
08:45 / 08.08.2025

