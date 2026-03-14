Пореден черен ден по пътищата на страната, след като тежка катастрофа в района на Радомир отне два човешки живота. 

Инцидентът е станал в участъка между селата Стефаново и Друган, където два автомобила са се сблъскали изключително силно. 

По първоначални данни едната кола е ударена челно, докато при другата сблъсъкът е бил страничен, което е довело до фатални последици за пътуващите в нея. 

На мястото на пътния инцидент веднага са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Заради размазаните ламарини се е наложило спасителите да режат купетата, за да извадят пострадалите. 

За съжаление, двама от участниците в инцидента са издъхнали на място. Други четирима души са транспортирани към болница с различни наранявания, като състоянието на някои от тях остава критично и лекарите се борят за живота им. 

В момента криминалисти извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точната причина за катастрофата, информира Bulgaria On Air.