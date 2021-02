© Фейсбук виж галерията "Очаква ни грандиозен спектакъл. Както знаете на сцената на сцената на любимото шоу ще излязат осем от най-впечатляващите участници през предходните сезони: AZIS, Софи Маринова, Фики Стораро, Михаела Маринова, Рафи Бохосян, Милица Гладнишка, Къци Вапцаров и Поли Генова, които ще очароват зрителите с майсторските си превъплъщения. Ще има и други изненади“, споделиха водещите Зуека и Геро.



"Геро е един от най-талантливите български актьори, които обичам и подкрепям!“, сподели Рачков, който излезе неочаквано на сцената, за да пожелае успех на колегите си.



"На прага сме на исторически сезон. Самият аз съм любопитен какво ще се случи. Очаквам от участниците чудеса от храброст. По изключние тази вечер ще бъда част от журито, ще има и нов регламент на оценяване“, допълни продуцентът Маги Халваджиян.



Този сезон и менторите на участниците: вокалният педагог Етиен Леви, преподавателят по актьорско майсторство Жоро Низамов и хореографът на шоуто Александра Енева ще имат възможността да гласуват.



Първият лайф от девети сезон на любимото шоу за преобразявания стартира с парчето Benzin на немската хеви метъл група Rammstein. В образа на ексцентричния вокалист на бандата Тил Линдеман влиза популярният тв водещ Къци Вапцаров.



"Ще ми е любопитно да видя света през очите на Тил. Синът ми учи в Германия и искам да го зарадвам с това парче. Това е истинското предизвикателство – да направиш нещо, което не можеш“, споделя Къци Вапцаров.



Актрисата, за която няма граници нито на сцената, нито в музиката, нито в дублажа Милица Гладнишка демонстрира невероятните възможности на гласа си с двоен образ и песента Hello, Dolly! на Луис Армстронг и Барбара Стрейзънд.



"Мисля, че съм най-опитната участничка, което означава, че трябва да се справя перфектно. Обожавам джаза – тромпетът е гербът на нашето семейство.“



Победителят в първи сезон на "Като две капки вода“ Рафи Бохосян се впусна смело в музикалната надпревара с емблематичната песен на KISS – I Was Made For Lovin' You.



"Осем години по-късно се завръщам на сцената на "Като две капки вода“. Рокът е един от стиловете, които най-много обичам, а Kiss една от любимите ми групи. За мен това ще е огромно изпитание. Пол Стенли е висока топка и голямо изпитание, но ще бъде още по-голямо забавление за мен.“



Победителят в осми сезон на шоуто Фики Стораро избра да се преобрази в Дони и изпя парчето "Уморени крила“.



"Много съм развълнуван. Ще дам отново максимума от себе си. Избрах тази песен, защото ми е любима. Дони е много е специфичен с поведението и жестовете си и ме чака доста работа“.



Фики обаче се справи фантастично и с изпълнението си обра овациите както на публиката, така и на четиричленното жури.