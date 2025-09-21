ЗАРЕЖДАНЕ...
|Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без реформи - това автоматично вдига инфлацията
По думите му публичната инфраструктура като ВИК, магистрали, жп гари и т.н. трябва да се изграждат с концесионери, без пари от държавата.
"По-добре е да бъде построена и управлявана от частния сектор чрез концесия", обясни Василев.
"Според мен индустриалното производство на България днес е много по-голямо, отколкото беше по времето на Тодор Живков. Аз съм привърженик на модерната държавна икономика", каза той.
Той уточни, че е против вдигането на данъците.
"Гордея се, че съм част от поколението, което докара в България едни от най-ниските данъци в Европа и в света", заяви Василев.
"Когато се намаляваха данъците в периода 2001 - 2008 г. събирахме повече данъци. Бих искал България да е добро място за правене на бизнес, хората стават все по-малко бедни и все повече хора излизат нагоре и ние трябва да се гордеем с това нещо", обясни той.
Относно премахването на максималния осигурителен доход Василев заяви, че е против.
"Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без да правим никакви реформи, още в първи курс по макроикономика се учи, че това автоматично вдига инфлацията. Ако разходите бяха с 15 млрд. по-малки тази година, инфлацията щеше да бъде по-ниска", каза още финансистът.
По думите му най-високата инфлация в ЕС през последните години е в Унгария и Румъния, които не са в еврозоната.
"В годината преди Хърватия да влезе в еврозоната по-висока инфлация имаше в България, Румъния, Унгария, Чехия и Полша. Заради това, че Източна Европа е по-бедна и по-близо до войната, инфлацията е и по-висока", обясни Василев.
