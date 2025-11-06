Финансов анализатор: Проектобюджетът за 2026 г. е "безразсъден"
©
Той определи внесения в Народното събрание проектобюджет за 2026 г. като "безразсъден“. "Това, което се вижда от предложението на Министерство на финансите, е продължаване на това абсолютно неадекватно харчене и увеличаване на разходната част на бюджета, прогнозиране на някакви абсолютно неизпълними, имагинерни приходи, прехвърляне на чисто бюджетни разходи към извънбюджетни сметки към Банката за развитие и други структури, което е свързано с манипулация на списъка на държавните структури, които би трябвало да попадат в бюджета на държавата. Според мен това е и някакво нарушение на законовите изисквания на Европейския съюз и Сметната палата“, обясни Войнов.
Според него България е изправена пред изключително тежки предизвикателства през следващите години. "Това, което се натрупва в момента, няма да може да бъде решено с лека ръка, което означава много сериозен бюджетен дефицит, натиск за орязване на разходите, помощи от Европейската комисия и от Международния валутен фонд. Не трябва да продължаваме с този експеримент, за да не попаднем в една ситуация, в която накрая всички граждани ще платят сметката на тези неразумни политици“, предупреди финансовият анализатор.
За тези рискове алармира и цялата икономическа общност у нас, посочи той.
"Защото дори да успеем да вържем двата края за следващата година с бюджета, това, проектирано в бъдеще, ще доведе до много сериозни проблеми, които няма да могат да бъдат решени. Тези разходи, които в момента се правят, са фиксирани разходи и те не могат да бъдат намалявани. Те представляват 80-90% от целия бюджет на страната. Много е трудно да се намаляват заплати и пенсии без обществено напрежение“, поясни Войнов.
Още по темата
/
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
05.11
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
05.11
Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, а не да плаща заплати и пенсии
05.11
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
АОБР: Абсурдно късите срокове за обсъждане на бюджета са опит за заобикаляне на обществения дебат
03.11
Още от категорията
/
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
05.11
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
05.11
Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Честито на имениците!
08:46
Преподавател от Бургаския университет със световно признание за н...
23:19 / 05.11.2025
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
23:16 / 05.11.2025
Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъд...
21:10 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.