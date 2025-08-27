Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Автор: ИА Фокус 12:56Коментари (0)291
©
Предизвикателството "Без покупки" печели привърженици дори сред хората със стабилни възможности.

"Край мен има много спестовници, които стискат и в един момент си казват, че сега се живее и се изхарчва колосално количество пари. Дали имаме или нямаме пари, зависи от два фактора. Единият отношението ни към парите, емоциите, които изпитваме към тях. Носим си в себе си това, че не е много добре човек да има пари. Нещо, което подсъзнателно ни пречи да печелим по-добре", каза финансовият експерт Рени Миткова.

Важно е да си дадем сметка как сме отраснали и въобще какво се говори около нас за парите, защото невинни реплики могат да ни повлияят, каза тя.

Младото поколение не пести

"Българите сме спестовна нация - качество, което малко се позагубва в младото поколение. Хубаво е да спестяваме и да управляваме парите си от гледна точка на това, че живеем във времена на безпрецедентни възможности. Човек може да прави пари от въздуха. Парите са просто инструмент. Ако сме с отношението, че те са средство да живеем добре, то това ще ни помогне да управляваме парите си по по-разумен начин", обясни Миткова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ винаги е важно, когато получаваме пари, да заделяме част от тях. 

"Трябва да сме подготвени да имаме т.нар. финансов буфер. Всяка крайност винаги е непрепоръчителна. Голяма част от парите ги даваме за неща, които въобще не са ни необходими. Финансовият детокс е здравословен точно за това, да се вгледаме в начина, по който харчим парите си", подчерта Миткова.

Пазаруваме ли емоционално

"Това до голяма степен идва от това дълго време да сме се ограничавали. Хората сме емоционални същества. Въпросът е да не разглеждаме парите като ограничение, а като нещо, което може да донесе смисъл и радост в живота ни. Когато богатите получат пари, първо заделят. Бедните хора първо харчат и после спестяват. Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си. Това е акт на щедрост към света", заключи Миткова.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
12:02 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия"! Спират наред!
11:33 / 27.08.2025
Все по-малко истинско сирене у нас, масово ядем имитиращи продукт...
11:21 / 27.08.2025
Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити сле...
13:09 / 27.08.2025
Бащата на Сияна: На дядо й му беше отказано обезщетение. Добре из...
11:08 / 27.08.2025
Забраняват на непълнолетни да карат джетове
11:00 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
09:33 / 25.08.2025
Актуални теми
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Войната в Украйна
Бюджет 2025
Пожари 2025
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: