Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
По думите му истината е по-проста и по-скучна. "Банките и търговските вериги свършиха огромна работа. За изключително кратък период през тях минаха милиарди левове. Да, има технически грешки. Да, има опити някой да "пробва" да вдигне цена покрай еврото. Да, някои банкомати са препълнени с левове. Да, някои магазини не могат да ни върнат в евро. Това се случва при всяка голяма промяна и навсякъде. Няма нищо уникално и фатално в това", посочи Василев.
"Вместо да се вкарваме в истерия, можем да направим нещо много по-силно и зряло – да бъдем спокойни и разумни. Ако нещо е станало неоправдано скъпо, просто не го купуваме. Толкова. Аз не купувам неща, които са ми скъпи. Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден. И това ще мине. И този шум ще отшуми. Въпросът е дали ще позволим да ни управляват чрез страх или ще запазим хладен ум и контрол. Аз избирам второто, а ти?", допълни финансовият консултант.
Още по темата
/
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:10
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:27
Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:09
Председателят на Националния таксиметров синдикат: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Още от категорията
/
Шеф на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01
Прогноза: Минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.