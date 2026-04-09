Цените на горивата у нас ще се понижат плавно - така, както и са се повишили, това мнение изрази финансовият министър Георги Клисурски, цитиран от NOVA.

"Видяхме още от началото на конфликта, който започна в началото на месец март, че след първоначалното покачване на цените над 100 долара за барел на световните пазари, в България през последните 30 дни имаше почти ежедневно поскъпване на горивата - тоест наблюдавахме плавно нарастване. Бих предположил, че ако сега има понижение, то също ще бъде сравнително плавно", заяви той.

Според него конфликтът между САЩ/Израел и Иран е ключовият фактор за повишаването на цената на петрола, а споразумението, обявено от Доналд Тръмп вчера - основният за понижаването ѝ.

Служебният кабинет предвижда около 125 млн. евро под формата на помощи заради високите ставки на горивата, подчерта Георги Клисурски.

По думите му кабинетът "Гюров" търси балансиран подход по отношение на разпределението им.