Теменужка Петкова.
"Ще намерим баланс между разумните позиции на синдикати и бизнес за бюджета". В това увери финансовият министър Теменужка Петкова, която призова политическите опоненти за разум и смиреност
"Бюджет 2026 отразява това, което се случи в политически живот на България през последните 5 години" - каза Петкова в предаването "120 минути" по bTV.
"Когато през 2020 г. България влезе в чакалнята на Еврозоната президентът излезе на площада, вдигна юмрук и сложи начало на политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на подобно развитие на ситуацията. Отново е ключов моментът - въвеждане на еврото и отново сме свидетелите политическо напрежение. Целта са предсрочни избори и да се опорочи целият процес, свързан с еврото. Поводът е бюджет 2026 .
Рамката на бюджета я е създал Асен Василев. Всичко, което се случи в областта на публичните финанси през последните 4 години е плод на политиката на Василев, която наложи. Искаме да променим голяма част от тези стандарти и политики, които смятам за порочни и погрешни. Целта трябва да е нулево бюджетно салдо или положително. Порочно е да теглиш дефицит от 3% и да кажеш, че няма нищо страшно. Били сме и на излишък при управлението на ГЕРБ. Обвързването на минималната и средна заплата стана по времето на Василев.
Това води до верижни реакции. За мен е порочна политика с еднократни прихода да се финансират постоянни разходи. Когато през 2021 г. Василев бе е служебен министър, първата работа, която направи е да вземе парите за магистрала Хемус. Те бяха 490 млн. лева, които са пренаспрочени към пенсионната система. С тези пари са създадоха постоянни разходи, защото после приходите от "Хемус" ги няма, а дългът остава.
Най-важното е възстановихме диалога със синдикатите и бизнеса. Сигурна съм, че ще намерим решение. Обсъждаме предложенията от синдикатите и бизнеса, ще ги коментираме във вторник. Заплатите в обществения сектор се увеличават автоматично, това предизвиква известно напрежение. Това напрежение стои отдавна, миханизмът е този, трябва да има обществен дебат. В рамките на този бюджет трудно можем да проведем такъв дебат"", каза тя.
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
©
Още по темата
/
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
10:51
Делян Добрев: Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:16
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
29.11
Още от категорията
/
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
18:12
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
17:21
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
15:14
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.