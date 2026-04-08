Финансовият министър Георги Клисурски обяви, че очаква спад в цените на горивата след обявеното двуеседмично примирие между Вашингтон и Техеран.

"Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента", подчерта Клисурски след днешното заседание на Министерския съвет.

По думите му ставката на "черното злато" на международните борси вече е с около 15-20% по-ниска.

"Независимо от развитието на ситуацията, ще продължим да предприемаме адекватни и съразмерни действия, насочени към секторите и хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа“, категоричен бе Клисурски.

Преди около 48 часа бе обявено, че се предлага и двойно увеличаване на държавната помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор от 25 на 50 млн. евро, както и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.