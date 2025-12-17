Финансовото министерство предлага въвеждане на мултифондов модел в пенсионната система
По думите им целта е да се позволи създаването на подфондове с различен инвестиционен профил и осигурените лица да могат да решават дали спестяванията им по партидите да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.
"Спестяванията по партидите остават персонални и гарантирани и са лични средства на осигурените лица, подобно на сметките в банковата система. С промените в КСО ще бъдат завишени изискванията към пенсионните дружества, които управляват пенсионните фондове и ще бъдат намалени събираните от тях такси и удръжки. В бъдеще те ще бъдат обвързани с постигнатата от дружествата доходност в капиталовите пенсионни фондове, която увеличава обема на партидите на осигурените лица. Предлага се плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част – процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.
С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Ще бъдат детайлизирани инвестиционните ограничения в контекста на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.
При изготвянето на промените в КСО за въвеждане на мултифондов модел е обследвана нормативната уредба и добрите практики на държави от Централна и Източна Европа със сходни пенсионни системи – Естония, Латвия, Литва, Словакия, Хърватия, Полша и Румъния, които са го въвели успешно. Публично достъпните отчетни данни за тези държави показват повишаване на инвестиционните резултати на пенсионните фондове чрез въвеждане на портфейли с различен инвестиционен и рисков профил въз основа на жизнения цикъл на осигурените лица", допълват от МФ.
