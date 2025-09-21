ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фон дер Лайен коментира за първи път инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета и в България
Според фон дер Лайен, прекъсванията на GPS сигнала "са се превърнали в ежедневен проблем в много региони, граничещи с Русия“.
''Морското корабоплаване в Балтийско море често страда от смущения. Рискът от сблъсъци се увеличава. Същото важи и за въздушния трафик над Черно море. Русия изглежда е готова да приеме възможността в даден момент да се случат фатални инциденти", каза председателят на Европейската комисия.
Според нея ЕС приема това много сериозно, както и всички хибридни и кибератаки от Русия.
"Защото тези атаки ясно показват, че амбициите на Русия не се ограничават само до Украйна. Единственият път на Европа към сигурност и стабилност е силното и надеждно възпиране", подчерта тя.
Припомняме, че самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше принуден да кацне, използвайки хартиени карти по време на полет до България поради проблеми с GPS, за които се смята, че са резултат от руска намеса.
Наскоро 13 държави от ЕС призоваха Европейската комисия да предприеме действия във връзка с прекъсванията в Глобалната навигационна спътникова система (GNSS) в страните от ЕС.
