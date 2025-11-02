Фондация "Македония" за случая с Цеца: Това е акт на признание към собствената история
Припомняме, че певицата развя българското знаме по време на концерта си във Велес.
Публикуваме целия текст на фондацията без редакторска намеса:
През последните дни медиите и социалните мрежи отново се изпълниха с изкуствено нагнетено "възмущение“ – този път, защото певицата Цеца Ражнатович развя българското знаме по време на своя концерт във Велес.
Нека припомним фактите. Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история.
Фондация "Македония“ винаги е защитавала правото на хората да се гордеят с истинските си корени и с историческата истина. Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява.
Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал.
И Илинденското въстание през 1903 година е вдигнато с българското национално знаме.
По-рано политическият анализатор Кристиян Шкварек заяви: Ако сръбска или македонска певица се завие със сръбското или македонското знаме на концерт в България смятам, че публиката няма да изригне толкова агресивно и просташко.
/
