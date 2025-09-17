ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фрапиращо е! Краставиците на борсата са 1,60 лв., а в магазина - 3,30!
Рекордьорите са сирената, краставиците, млечните продукти и киселото и прясното мляко, обясни пред NOVA заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова.
По думите ѝ най-фрапиращ пример са краставиците – техните цени се удвояват по веригата на доставка. По данни на КНСБ, средната борсова цена е 1,60 лв., докато в търговската мрежа достигат до 3,30 лв. "Недостигът на родно производство, зависимостта от внос и нелоялните практики във веригата на доставка са част от причините за високите надценки", подчерта тя.
Един от най-показателните примери в анализа на КНСБ е сирене, което в магазин на самия производител струва 14 лв., но същият продукт се предлага в голяма търговска верига за 24 лв. Това е разлика от 10 лв., при която няма обосновано логистично или производствено обяснение.
"Това, ако не е пример за изкуствено повишаване на цената, не знам какво е. Говорим за тип поведение, близко до картел – дори и да не е доказано юридически“, посочи Иванова.
Според КНСБ усещането за поскъпване при потребителите остава силно, въпреки че в летните месеци (юни–август) е отчетено леко задържане на средните цени. Причината е, че цените се задържат високи след стремглавото им нарастване в предходните години, без да има реално понижение.
Спекула или реалност: Защо в един магазин краставиците са 6 лв., а в друг – 3 лв.
Данните показват, че с една минимална работна заплата българинът може да си позволи едва 9 потребителски кошници със стоки от първа необходимост, докато в Германия с минимална заплата се купуват 33 такива. Това показва сериозно изоставане по отношение на покупателната способност.
Aнонимен
преди 45 мин.
0
