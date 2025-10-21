ЗАРЕЖДАНЕ...
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
©
"Френските производители, например, ако работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%. Нужно е въвеждането на закон, който да постави рамка, така вече ще има какво да се контролира и за какво да се глобява“, коментира Зоров.
По думите му основният проблем е липсата на реални действия от страна на държавата.
"Дори когато има желание да се направи нещо, се стига до цирк и забавяне, законите се бавят в парламента по 9 месеца. Трябва да се вземат мерки“, подчерта той.
"В крайна сметка търговците на дребно определят крайните цени. Ние, производителите, каквото и да направим, последната дума е на магазина“, допълни председателят на асоциацията.
Още по темата
/
Продукти на големи чужди компании влизат по договори с по-ниска надценка, докато на българските се слага до 90%
15.10
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
22.09
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
21.09
Още от категорията
/
ГИТ предупреди младежите
20.10
Генка Драганова, Общинска банка: Предлагаме преференциални условия по кредити и внасяне на средства по сметка в лева без такси до края на 2025 г.
20.10
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
EFG
преди 1 ч. и 32 мин.
Ами прозиводителите трябва да обявават цените си на доставна или на едро и от там да видим в магазина колко е накрая.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.