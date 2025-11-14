ГДБОП арестува молдовец, издирдван от чешките власти
"Разбита е организирана престъпна мрежа за а производство и разпространение на синтетични наркотици. Полицейската операция е проведена освен в България в още четири страни. Чехия, Унгария, Румъния и Молдова", заяви директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.
По думите му на територията на пет държави са задържани много лица, които са свързани с производството на синтетични наркотици, както и снабдяване с прекурсове, които са свързани с производството на тези вещества - предимно метамфетамин.
"Бяхме запознати от колегите от Чехия, че един от членовете на групата е на територията на България. Установихме, че той се намира. Три дни лицето се издирваше и към настоящия момент е задържан за 24 часа. Той е молдовски гражданин и е оперирал на територията на нашата страна, както и на съседна Румъния", каза комисар Раев.
Той увери, че от ГДБОП работят с Окръжната прокуратура – Варна, като сме в постоянен контакт с колегите от Чехия. "Това лице трябва по най-бързия начин да бъде предадено на съдебните власти в Чехия, за да могат да продължат действията с него на тяхна територия", допълни той.
Вчера е проведена и друга успешна операция от ГДБОП, свързана с разпространението на наркотични вещества в малките населени места, по-конкретно на територията на Враца и Монтана. "Над 100 броя вейпове са иззети, множество батерии, както и други вещи, които са свързани с разпространението на този тип вейпове. Разпространението става чрез интернет и спедиторски фирми. По-нататък ще изнесем допълнителна информация", заяви Боян Раев.
