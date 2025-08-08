ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ГДБОП разби престъпна групировка, всичките й членове са били част от рокерския клуб Hells Angels
Привлечени като обвиняеми са 12 лица. Петима от тях - за това, че са участвали групата, която е сформирана през 2014 година и действала до вчера.
"Двама от тях са обвинени, че те са я образували и ръководили. Останалите са обвинения за извършване на различни престъпления по поръчение на тази организирана престъпна група. Обвиняемите са основно българи, като има един чуждестранен гражданин - на възраст между 37 и 67 години, всички са криминално проявени. Повечето са от Велико Търново. Всички са членове на подразделение на рокерския клуб Hell`s Angels, като искам да подчертая, че няма установена връзка между клуба и организацията. По-скоро се касае за използване на формалното членство в подобна организация“, коментира още Илиян Илиев.
По думите му, извършените престъпления са доста тежки и наказанията за част от тях са между 5 и 15 години затвор.
"В тази сложна операция взеха участие над 140 служители на ГДБОП на територията на седем области в страната, като по места бяхме подпомогнати от множество други служители. Работехме в страхотен синхрон с Областните дирекции на МВР. Това беше изключително трудна за организиране от логистична гледна точка специализирана полицейска операция, но в крайна сметка и оценката на Окръжната прокуратура е, че тя беше проведена без никакви проблеми, без инциденти, без пострадали служители и граждани“, коментира Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм" на ГДБОП.
Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов допълни, че обвиненията на част от задържаните са за между 21 и 28 престъпления, извършени през продължителен период от време.
"Преценили сме, че за пет от лицата има реална опасност да се укрият и да извършват други престъпления и в тази връзка за тях са изготвени искания за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“. За останалите лица, като адекватна мярка за неотклонение, е преценена парична гаранция в различни размери – между 3 и 6 хиляди лева“, посочи още Христов и благодари на колегите си от ГДБОП и Областните дирекции на МВР.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Потребителите очакват тяхното финансово състояние да влоши в след...
13:20 / 08.08.2025
Българин, осъден за групово изнасилване в Испания, е задържан у н...
13:34 / 08.08.2025
Сериозна опасност за малките бензиностанции у нас
13:15 / 08.08.2025
Произвеждаме 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. е...
12:14 / 08.08.2025
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да ...
12:13 / 08.08.2025
Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
11:36 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета