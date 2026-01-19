ГДБОП с нов удар: Задържаха огромно количество марихуана на Митнически пункт "Лесово"
Специализирана операция на ГДБОП е проведена със съдействието на служители на Агенция "Митници“. Подробности за случая представиха пред медиите днес прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел "Борба с наркотрафика“ в Агенция "Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт "Лесово“.
Те съобщиха, че марихуаната е установена в петъка, 16 януари, след проведени редица оперативни действия, извършени от служители на ГДБОП. На пункта в "Лесово“ водачът на товарната композиция е представил документи, че превозва транзитно 12 палета с натурален шперплат от България за Турция. При извършената щателна проверка на товара, включително със специализирана рентгенова апаратура, митническите инспектори откриват в четири от палетите с дървени плоскости общо 1186 пакета със зелена тревиста маса. Пакетите са били укрити във вътрешността на декларираните дървените плоскости. При извършените полеви наркотестове е установено, че веществото в пакетите реагира на марихуана.
Задържаното количество марихуана е общо около 700 килограма. То е било разпределено в 1186 пакета. Стойността на откритото наркотично вещество надвишава 5,5 милиона евро.
