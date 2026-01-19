Окръжна прокуратура-Ямбол ръководи разследване във връзка с открита близо 700 кг марихуана, укрита в тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция. Наркотичното вещество е установено на Митнически пункт "Лесово“, съобщи Агенция "Митници".Специализирана операция на ГДБОП е проведена със съдействието на служители на Агенция "Митници“. Подробности за случая представиха пред медиите днес прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел "Борба с наркотрафика“ в Агенция "Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт "Лесово“.Те съобщиха, че марихуаната е установена в петъка, 16 януари, след проведени редица оперативни действия, извършени от служители на ГДБОП. На пункта в "Лесово“ водачът на товарната композиция е представил документи, че превозва транзитно 12 палета с натурален шперплат от България за Турция. При извършената щателна проверка на товара, включително със специализирана рентгенова апаратура, митническите инспектори откриват в четири от палетите с дървени плоскости общо 1186 пакета със зелена тревиста маса. Пакетите са били укрити във вътрешността на декларираните дървените плоскости. При извършените полеви наркотестове е установено, че веществото в пакетите реагира на марихуана.Задържаното количество марихуана е общо около 700 килограма. То е било разпределено в 1186 пакета. Стойността на откритото наркотично вещество надвишава 5,5 милиона евро.