Започват “Черните петъци". В тази връзка от отдела за киберсигурност към ГДБОП предупредиха потребителите за измами и им дадоха следните съвети, касаещи онлайн пазаруването: 

Да проверяват легитимността на сайтовете и домейните, от които пазаруват.Да използват опцията "Преглед и тест" при доставка.Да не се поддават на стресиращи съобщения за изчерпани количества или ограничено време за покупка.Да бъдат особено внимателни, когато попаднат на реклама за нереално големи намаления или промоции.

Все по-често се създават фалшиви страници, които дублират визията на истински или са напълно измамни такива, които реално не извършват търговска дейност.