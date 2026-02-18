Илияна Йотова. Тепърва ще видим как той ще се справя с основната задача - провеждането на честни избори. Това заяви заместник - председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов в кулоарите на парламента след като стана ясно какъв ще е състава на служебното правителство, предаде репортер на ФОКУС.
Ангелов посочи, че те винаги са работили за това изборите да са честни.
"Ние никога не сме се вторачвали в състава на служебното правителство, нямаме проблем с нито един от министрите и за нас никога не е било от значение кой ще поеме едно или друго министерство - за нас е важно във входа на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме и да проведем една сериозна кампания, в която да спечелим отново", каза той.
"Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки", отговори Ангелов на въпрос дали кабинетът е политически безпристрастен.
Според Ангелов служебният кабинет има за цел определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани да спечелят изборите.
ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да спечелят изборите
©
Още по темата
/
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
17.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Още от категорията
/
Властите за случая "Петрохан": По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
12:47
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
11:37
МОН доказа тормоз: Уволниха директора и учителката, докарали до самоубийство 18-годишен ученик
17.02
Рая Назарян: КЗД наложи в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява
17.02
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
17.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.