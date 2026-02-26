Николай Нанков в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Нанков алармира, че днес българските граждани ще получат официална информация по линия на ВиК операторите с държавно участие, че цената на водата от първи март в повече от 20 ВиК оператори се вдига.
"Ново правителство - нова цена на водата. Важно е да отбележим, че правителството и в частност министерството на регионалното развитие и благоустройство има компетенции да не прилага тези повишения на цените на водата, които КЕВР утвърди декември месец", каза Нанков.
Депутатът благодари на бившият министър на МРРБ Иван Иванов, че се е вслушал в техния глас през декември месец и утвърдените от КЕВР цени не са влезли в сила.
"ВиК таксуват българските потребители по старите цени. Не е нормално и не е коректно там, където имаме влошено качество на водата, влошени характеристики - черна и мътна вода, безброй аварии, цели месеци областни градове да са във воден режим, да имаме поскъпване на водата", каза той.
С между 8% и 15% се повишава цената на водата в редица ВиК дружества. ГЕРБ са подготвили нормативни промени за механизъм за компенсиране на битовите потребители при некачествена вода и чести аварии. Нанков призова служебният кабинет да си влезе във функциите и да спре поскъпването на водата.
ГЕРБ алармира за ударно увеличение на цената на водата
