След Съвета за съвместно управление ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание.

"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ). Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание", пишат от ГЕРБ в официалната си Фейсбук страница.

"Фокус" припомня, че премиерът Росен Желязков сформира ССУ по искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за да бъде обсъдено бъдещето на кабинета “Желязков".