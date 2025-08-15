Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
Автор: Десислава Томева 09:32Коментари (0)137
© Facebook
Създателят на платформата "Ние, потребителите" с трогателна история от софийското метро. Този път Габи Руменова не говори за цени, нелоялни търговци, а за човешките ценности. А "Фокус" се чуди – кога успяхме да стигнем дотам, че такива истории да ни трогват, а да не са просто нормално нещо!?

Ето и разказа на Габи Руменова:

Тази сутрин в метрото един баща, който носи прокъсаната си блуза, дочете тихичко на сина си явно започнатата по-рано детска книжка, прибра я в раницата и веднага извади от там друга.

През цялото време детето го слушаше с пълното си внимание, а на челцето му се изписваха дребни гънки, които сякаш показваха как информацията преминава в главицата му и се запечатва в детския му мозък. Когато понечи да доближи устата си с пръстче, баща му, докато продължаваше да чете, нежно и грижовно отмести ръчичката му.

По едно време отвори книгата на последната страница, зачете анотацията на друго заглавие от поредицата и прошепна на детето: "Тази май не сме я чели".

На кориците и на двете имаше библиотекарски номера. Скромните възможности на човечеца очевидно не му позволяват нови дрехи, но не му пречат да знае и да вярва, че най-ценното, което може да даде на наследника си, са знанията и споделеното време заедно.

Много исках да ви покажа интелигентното личице на момченцето, но трябва да се съобразяваме с GDPR.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:47 / 15.08.2025
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
09:34 / 15.08.2025
Цял един град почете своя столетник
09:34 / 15.08.2025
Тези зодии тръгват по нов път
09:02 / 15.08.2025
При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и ...
09:16 / 15.08.2025
Тежка катастрофа със загинал и ранени: Автомобил се вряза в автоб...
08:46 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
България в еврозоната
Световна черна хроника
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: