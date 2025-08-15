ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
По случая са задържани шестима души – ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога. По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана.
Ръководителят на групата, който е от Пловдив е управител на търговско дружество и се занимава с продажби на имоти и автомобили. Той осигурявал дрогата от страни членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия, а задачата на останалите бил трафикът и. Те са набирали международни шофьори, които са пренасяли наркотиците в специално обособени тайници. Дрогата била пренасочвана към Турция.
Добромир Добрев се прочу и с връзката си с певицата Глория, като светките хтоникьори ту ги събират, ту ги разделят.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:14 / 15.08.2025
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривяв...
17:22 / 15.08.2025
Започват проверки на шофьорите в ромските махали
17:16 / 15.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
16:56 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Режийните за дома скочиха с 16.7% за година, а данъците с близо 2...
16:44 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета