Галена изчезна без следа, полицията я издирва
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, цитирана от БТА.
Около 11 ч. вчера жената е напуснала жилището, в което живее в кв. "Тракия“ в Шумен, и оттогава е в неизвестност.
Галена Георгиева е с къса прошарена коса, със среден ръст и пъстри очи. Била е облечена с бяла блуза на сини райета, обута е била с тъмно синьо долнище на анцуг, с домашни кафяви пантофи.
Напускала е жилището си за дълго време и друг път, като е откривана във входове на жилищни блокове в квартал "Тракия“ и около гробищния парк. От полицията апелират гражданите, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112, тел. 054 800 588 или в близкото полицейско управление.
