Гард на НСО спаси живота на мъж след нелеп инцидент
©
На 25 ноември около 18.50 ч. в столична фитнес зала 61-годишен мъж пада от лост и след тежък удар в главата губи съзнание. Служителят на държавната охранителна служба предприема незабавни действия за оказване на неотложна първа помощ.
Извършва обследване на състоянието на пострадалия, като установява, че коренът на езика му запушва дихателните пътища. Капитан Васил Янчев реагира мигновено, освобождава дихателните пътища на пострадалия и го реанимира със сърдечен масаж и обдишване до идването на екип на Спешна помощ. С адекватната си и навременна реакция капитан Янчев спасява живота на пострадалото лице.
Оказването на първа долекарска медицинска помощ е част от професионалната подготовка на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана. Отличната подготовка и натренираност на служителите на НСО им позволява да реагират адекватно в критични ситуации, в които е застрашен човешки живот.
Ръководството на НСО изразява признателност на служителя за неговата доблест и за високите му лични и професионални качества.
Още от категорията
/
Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
04.12
Почина Искра Димитрова
03.12
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
03.12
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.