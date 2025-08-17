ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
В гасенето участават пожарникари, военни и доброволци. В готовност е летателна техника на армията да се включи в битката с огнената стихия.
Търсят се още доброволци, които да помагат в гасенето. Това става ясно от призив във Фейсбук страницата на Националната асоциация на доброволците.
Сборният пункт е на разклона за село Плоски, където желаещите трябва да се явят до 10 часа днес.
Ето какво съветват от доброволческата асоциация:
Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:
По възможност:
- Огнеупорно защитно облекло;
- Каска;
- Защитни очила;
- Респиратор или маска;
- Ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете;
- Здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.
В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:
- Дълги дрехи, от несинтетични материи;
- Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.
Задължително си носете храна и вода са собствени нужди.
Ако имате, вземете с вас - тупалки, лопати, мотики и пръскачки.
