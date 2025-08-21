ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гатанка за умници: кой повишава цените?
"Англичаните се вайкат че цените на хранителните продукти са литнали с 4,5% за една година.
В еврозоната повишението е с 2,9%.
България е много нещастна страна - тук цените на храните са скочили с 7,6% (юли 2025 г. спрямо юли 2024 г.).
Та кой повишава цените:
1. Националният статистически институт.
2. Липсата на ефективен контрол от НАП, КЗК и КЗП, въпреки смелите им обещания.
3. Бъдещото членство в еврозоната.
4. Нестабилният лев.
5. Огромното повишаване на работните заплати и пенсиите - злодейски акт на Асен Василев.
6. Сушата.
7. Бюджетният дефицит, който набъбва.
8. Корпоративната алчност за повече печалби.
9. Всички горни фактори.
10. Не знам.
Имате право на 1 отговор за фактора, който според вас е най-влиятелен", пише той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 656
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов скандален случай със Семерджиев
13:05 / 21.08.2025
Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
13:05 / 21.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември
13:03 / 21.08.2025
Още една такава година и този бизнес ще изчезне като сектор в наш...
12:41 / 21.08.2025
Джартов: Нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили...
13:04 / 21.08.2025
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща...
11:14 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета