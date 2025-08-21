© Гатанка за умници: кой повишава цените? Това попита във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.



"Англичаните се вайкат че цените на хранителните продукти са литнали с 4,5% за една година.



В еврозоната повишението е с 2,9%.



България е много нещастна страна - тук цените на храните са скочили с 7,6% (юли 2025 г. спрямо юли 2024 г.).



Та кой повишава цените:



1. Националният статистически институт.



2. Липсата на ефективен контрол от НАП, КЗК и КЗП, въпреки смелите им обещания.



3. Бъдещото членство в еврозоната.



4. Нестабилният лев.



5. Огромното повишаване на работните заплати и пенсиите - злодейски акт на Асен Василев.



6. Сушата.



7. Бюджетният дефицит, който набъбва.



8. Корпоративната алчност за повече печалби.



9. Всички горни фактори.



10. Не знам.



Имате право на 1 отговор за фактора, който според вас е най-влиятелен", пише той.