Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Гатанка за умници: кой повишава цените?
Автор: Вилислава Ветренска 13:06Коментари (0)75
©
Гатанка за умници: кой повишава цените? Това попита във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.

"Англичаните се вайкат че цените на хранителните продукти са литнали с 4,5% за една година.

В еврозоната повишението е с 2,9%.

България е много нещастна страна - тук цените на храните са скочили с 7,6% (юли 2025 г. спрямо юли 2024 г.).

Та кой повишава цените:

1. Националният статистически институт.

2. Липсата на ефективен контрол от НАП, КЗК и КЗП, въпреки смелите им обещания.

3. Бъдещото членство в еврозоната.

4. Нестабилният лев.

5. Огромното повишаване на работните заплати и пенсиите - злодейски акт на Асен Василев.

6. Сушата.

7. Бюджетният дефицит, който набъбва.

8. Корпоративната алчност за повече печалби.

9. Всички горни фактори.

10. Не знам.

Имате право на 1 отговор за фактора, който според вас е най-влиятелен", пише той.



Още по темата: общо новини по темата: 656
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов скандален случай със Семерджиев
13:05 / 21.08.2025
Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
13:05 / 21.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември
13:03 / 21.08.2025
Още една такава година и този бизнес ще изчезне като сектор в наш...
12:41 / 21.08.2025
Джартов: Нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили...
13:04 / 21.08.2025
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща...
11:14 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Туризъм
Изкуствен интелект
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: