Ген. Кирил Радев: Калушев е изпълнявал държавни поръчки
©
По негови думи в основата на всичко стои материалният интерес на Калушев. "Той е имал възможност да манипулира хората, които са били в неготово обкръжение – събира пари, много хора са му били дарители", коментира Радев. Той е на мнение, че Калшув е заблудил държавните органи, министри, представители на бизнеса. Експертът каза още, че "парите са били необходими на Калушев, за да създаде тези бази, които му дават възможност да реализира скрития си замисъл – сексуалния си нагон".
"За мен и шестте убийства са убийства по сценарий", каза още той. Според него Ивайло Калушев е убил 22-годишния Николай и 15-годишното момче.
Според генерала останалите мъже дълбоко са вярвали в мита за Калушев като духовен водач и пряко свързан със сигурността на държавата и са "били да готови да направят абсолютно всичко за него". По негови думи те са "изпаднали в заблуда, че изпълняват нещо специално".
По отношение на родителите на децата, които са били в групата на Ивайло Калушев, Радев смята, че те не са случайни, а са част от кръга на мъжа – "те са преки наблюдатели на това, което се случва, без да допуснат, че нещата могат да стигнат дотук". Според него тези родители са смятали, че децата им са в сигурни ръце, не са предполагали, че нещо може да им се случи.
Радев смята, че няма да се стигне до съдебна зала и никой няма да понесе отговорност.
Още по темата
/
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
16:04
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал момченцата да са до 17-18 години
13:37
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
12:13
Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента
10:11
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
10:10
Старши експерт в Антикорупционния фонд: Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята
09:26
Цолова: Неумението на полицаите и прокурорите да говорят с емпатия към жертвите помогна за масовата психоза
13.02
Още от категорията
/
Крум Зарков: БСП се справи първа с теста за самостоятелност, за другите партии той тепърва предстои
17:57
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
15:42
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна реформа срещу безнаказаното насилие
12:24
Камери в кухнята, хола, детската стая, дори в тоалетната: Хакер може лесно да влезе в личното ви пространство
09:24
Експерт: В менюто беше написано, че цената подлежи на 10% допълнителен сервиз, но по начин, по който не е видно за потребителя
09:24
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.