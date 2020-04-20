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|Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè îò÷åòå òåæêèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ
"Ïðåäñòîè äà âèäèì êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä Âåëèêäåíñêèòå ðàçõîäêè - òîâà ùå ñòàíå ñëåä îêîëî ñåäìèöà. Â ìîìåíòà ñòðàíàòà ðàçïîëàãà ñ îêîëî 1700 èíòåíçèâíè ëåãëà è íàä 7400 ëåãëà â êîðîíàâèðóñ îòäåëåíèÿ" , îò÷åòå îùå òîé.
"6 ñà íîâèòå èçëåêóâàíè ïàöèåíòè, 167 èçëåêóâàíèòå äî òîçè ìîìåíò îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà â ñòðàíàòà. Îò íîâîóñòàíîâåíèòå â áîëíèöà ñà ïðèåòè 16 äóøè. Â Áúëãàðèÿ 50 îò ñëó÷àèòå íà êîðîíàâèðóñ ñà â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå."
Êàêâî îùå êàçà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè - âèæòå â ïðèêà÷åíèÿ âèäåî ôàéë.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ìëàäåæúò, îòíåë æèâîòà íà Öâåòêîâ, å ùóð êóïîíäæèÿ
11:08 / 20.04.2020
Èçâåñòåí ïëîâäèâñêè àäâîêàò: Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñëåä 3 ãîäè...
11:07 / 20.04.2020
ÌÂÐ: Íà ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà ñ Ìèëåí Öâåòêîâ íÿìà ñëåäè îò ñïèðà÷...
11:07 / 20.04.2020
Êîé áåøå Ìèëåí Öåòêîâ â î÷èòå íà íàé-áëèçêèòå ìó êîëåãè?
11:09 / 20.04.2020
Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ - øåôñêî ñèí÷å, ðåöèäèâèñò!
11:11 / 20.04.2020
Äâàìà ìúæå ñà óáèòè áëèçî äî äúðâîäåëñêè öåõ òàçè íîù
11:10 / 20.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè:Èìàìå ãîòîâ ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå
11:31 / 18.04.2020
Òðàãåäèÿ! Ìàéêà íà òðè äåöà ñå ñàìîóáè â Áóðãàñ
17:22 / 19.04.2020
Ðåæèñüîðúò ïîï ôîëê êëèïîâå Ëþñè Èëàðèîíîâ: Ôàëèðàõ áóêâàëíî çà äåí
11:43 / 18.04.2020
Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
11:57 / 18.04.2020
Áðîêåð: Àêî êóïóâàòå èìîòè, äàâàéòå ñìåëî íàïðåä!
21:16 / 18.04.2020
Çàïî÷íàõà ïðîòåñòè ñðåùó îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè â ñòðàíàòà
20:03 / 19.04.2020
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