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Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè îò÷åòå òåæêèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:26 / 20.04.2020Êîìåíòàðè (3)317
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Íà÷àëíèêúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè çàÿâè, ÷å ðàçõîäêèòå ïðåäè Öâåòíèöà ñà ñå îòðàçèëè ñ òðè ïîðåäíè äíè ñ íàä 40 ñëó÷àÿ. 

"Ïðåäñòîè äà âèäèì êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä Âåëèêäåíñêèòå ðàçõîäêè - òîâà ùå ñòàíå ñëåä îêîëî ñåäìèöà. Â ìîìåíòà ñòðàíàòà ðàçïîëàãà ñ îêîëî 1700 èíòåíçèâíè ëåãëà è íàä 7400 ëåãëà â êîðîíàâèðóñ îòäåëåíèÿ" , îò÷åòå îùå òîé.

"6 ñà íîâèòå èçëåêóâàíè ïàöèåíòè, 167 èçëåêóâàíèòå äî òîçè ìîìåíò îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà â ñòðàíàòà. Îò íîâîóñòàíîâåíèòå â áîëíèöà ñà ïðèåòè 16 äóøè.  Â Áúëãàðèÿ 50 îò ñëó÷àèòå íà êîðîíàâèðóñ ñà â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå."

Êàêâî îùå êàçà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè - âèæòå â ïðèêà÷åíèÿ âèäåî ôàéë.




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..."òåæêèòå "..!!!!!!! Ãîäæè , ìèíàâàé íà ðàçîâèòå õàï÷åíöà .
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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11:08 / 20.04.2020
Èçâåñòåí ïëîâäèâñêè àäâîêàò: Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñëåä 3 ãîäè...
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ÌÂÐ: Íà ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà ñ Ìèëåí Öâåòêîâ íÿìà ñëåäè îò ñïèðà÷...
11:07 / 20.04.2020
Êîé áåøå Ìèëåí Öåòêîâ â î÷èòå íà íàé-áëèçêèòå ìó êîëåãè?
11:09 / 20.04.2020
Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ - øåôñêî ñèí÷å, ðåöèäèâèñò!
11:11 / 20.04.2020
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Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè:Èìàìå ãîòîâ ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå
11:31 / 18.04.2020
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17:22 / 19.04.2020
Ðåæèñüîðúò ïîï ôîëê êëèïîâå Ëþñè Èëàðèîíîâ: Ôàëèðàõ áóêâàëíî çà äåí
11:43 / 18.04.2020
Áåáå íà 2 ìåñåöà îò Áóðãàñ å ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà, çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ âå÷å ñà 865
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Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
11:57 / 18.04.2020
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21:16 / 18.04.2020
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