Ген. Стефан Янев за Rheinmetall: Трудно мога да свържа такава инвестиция с държавния интерес
Това каза председателят на политическа партия "Български възход" ген. Стефан Янев, бивш служебен министър-председател и бивш военен министър относно подписания между България и германския концерн Rheinmetall договор за началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси в Сопот в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".
И допълни: "Трудно уловим е интересът благосъстояние на хората също. Така че трудно мога да свържа точно такъв тип инвестиции с държавния интерес".
Ген. Янев сподели и за кадровия проблем: "Подготвени кадри нямаме безкрайно за която и да е индустрия, за която и да е специалност. В крайна сметка България няма неограничен човешки капитал. България няма неограничен капитал от подготвени инженери по всички специалности. Т.е. има нужда от преквалификация или обучение на нови кадри. И ако някой сега фанфарно твърди, че ние имаме прекрасни кадри, които чакат всеки момент да започнат работа, аз бих бил така скептичен, защото до известна степен съм наясно с нуждите на тази промишленост и знам, че кадри няма".
Чопър
преди 54 мин.
То ти е трудно и да мислиш. Такива ,като теб са диагноза. Зеленочорапи.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 31 мин.
Този нещастник жив ли е още.Беше употребен от зеления чорап и захвърлен.Горкия човек чистачките му се подиграват.
мангал от Шикера
преди 2 ч. и 4 мин.
Идат избори - пак ли ще възраждаме партийката? С руски пари.
