ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè: Íîñåòå ìàñêè, îò òÿõ íå ñå óìèðà!
"Îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà èìàõìå íÿêîëêî îãíèùà. Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå å 96. Èìàìå 10 çàðàçåíè êóðñàíòè. Òå ïðèñòèãíàõà â ó÷èëèùàòà çàðàçåíè. Íèå ãè îòêðèõìå, çàùîòî àêòèâíî ãè òúðñèì. Íàé-ãîëåìèòå îãíèùà â åäíî îòäåëåíèå â öåíòðàëíà Áúëãàðèÿ èìàøå îêîëî 30 ÷îâåêà, â èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 16 ÷îâåêà. Îêîëî Ñîôèÿ èìàøå äâå îãíèùà ñ ïî 20 ÷îâåêà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å îâëàäÿíà", ïîä÷åðòà òîé.
"Äîêàòî òðàåøå èçëîæåíèåòî íà ïðîô. Àíãåëîâ è äîö. Êóí÷åâ, ìè íàïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ïîíå 15% íå íîñÿò ìàñêèòå ñè êàêòî òðÿáâà. Íà 8 ñåïòåìâðè èçëåçå ñòàòèÿ, êîÿòî äàâà îáùèòå íàñîêè êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâèì, çà äà èç÷àêàìå âàêñèíàòà áåç äà ñå ðàçáîëååì. Êàêúâ å øàíñúò - íîñåíåòî íà ìàñêè. Íîñåíåòî íà ìàñêè íàìàëÿâà âèðóñíèÿ òîâàð. Òåçè, êîèòî íîñÿò ìàñêè, ïîåìàò ìíîãî ïî-ìàëúê âèðóñåí òîâàð, ïðåêàðâàò áîëåñòòà ïî-ëåêî è èçãðàæäàò èìóíèòåò. Òîâà å äîêàçàíî â àçèàòñêèòå ñòðàíè. Îò òÿõ íå ñå óìèðà".
Òîé ïîä÷åðòà ñ ïðèìåðè çàùî å òîëêîâà âàæíî äà íîñèì ìàñêè. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äàäå ïðèìåð ñ äâà êðóèçíè êîðàáà - íà åäèíèÿ ñà íîñèëè ìàñêè è 80% îò çàðàçåíèòå èçêàðâàò áîëåñòòà áåç ñèìïòîìè, äîêàòî ïðè äðóãèÿ êîðàá, êúäåòî íå ñà íîñåíè ìàñêè, ïðîöåíòúò áèë òî÷íî îáðàòíèÿ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4730
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/789 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 30 ìèí.
0
ïðåäè 31 ìèí.
0
ïðåäè 43 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
ïðåäè 51 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Îò äíåñ íåáèòîâèòå êëèåíòè ñà âå÷å ñàìî íà ñâîáîäåí ïàçàð íà åëåê...
10:32 / 01.10.2020
Áîðèñîâ: Äî êðàÿ íà ìàíäàòà íè ïåíñèîíåðèòå ùå ïîëó÷àâàò ïî 50 ëâ...
10:25 / 01.10.2020
Áàðîâåö îò Ñåâåðîçàïàäà ñå ôóêà, ÷å øîôèðà ñ 260 êì/÷
10:09 / 01.10.2020
Ðàñòå áðîÿò íà ìèãðàíòèòå ó íàñ
09:58 / 01.10.2020
Îòíîâî ñå îêàçàõìå íà äúíîòî â êëàñàöèÿ, æèâååì íàé-ìàëêî â ÅÑ
09:52 / 01.10.2020
Àêàä. Ïåòðóíîâ: 70-80 % îò ÷îâå÷åñòâîòî òðÿáâà äà áúäå èíôåêòèðàí...
09:39 / 01.10.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íîâè ñóïåðêàìåðè íà ëîâ çà äæèãèòè â Áóðãàñ
16:19 / 30.09.2020
Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë ïîèñêà çàòÿãàíå íà ìåðêèòå â Áóðãàñêî!
15:42 / 29.09.2020
Ïëîâäèâñêà êëèíèêà ïðåîáðàçè Íèêîëèíà Àíãåëêîâà
09:54 / 29.09.2020
Ïîçíàõà! Ìîùåí ïîðîé ñå èçñèïâà íàä Áóðãàñ!
14:24 / 29.09.2020
Ïðèòåñíèòåëíî! Ïëàìâà ëè Áóðãàñ ñ íîâîçàðàçåíè?
07:54 / 29.09.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà