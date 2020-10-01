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Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè: Íîñåòå ìàñêè, îò òÿõ íå ñå óìèðà!
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:07 / 01.10.2020Êîìåíòàðè (5)159
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"Âúîðúæåíèòå ñèëè âñå îùå ñà ïî-èçîëèðàí êîíòèãåíò. Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà òàì âñå îùå å êëúñòúðíî è ïîä êîíòðîë". Òîâà çàÿâè øåôúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè íà áðèôèíã, êîéòî ùå ñå ïðîâåæäà âñåêè ÷åòâúðòúê ïî çàïîâåä íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ. 

"Îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà èìàõìå íÿêîëêî îãíèùà. Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå å 96. Èìàìå 10 çàðàçåíè êóðñàíòè. Òå ïðèñòèãíàõà â ó÷èëèùàòà çàðàçåíè. Íèå ãè îòêðèõìå, çàùîòî àêòèâíî ãè òúðñèì. Íàé-ãîëåìèòå îãíèùà â åäíî îòäåëåíèå â öåíòðàëíà Áúëãàðèÿ èìàøå îêîëî 30 ÷îâåêà, â èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 16 ÷îâåêà. Îêîëî Ñîôèÿ èìàøå äâå îãíèùà ñ ïî 20 ÷îâåêà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å îâëàäÿíà", ïîä÷åðòà òîé. 

"Äîêàòî òðàåøå èçëîæåíèåòî íà ïðîô. Àíãåëîâ è äîö. Êóí÷åâ, ìè íàïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ïîíå 15% íå íîñÿò ìàñêèòå ñè êàêòî òðÿáâà. Íà 8 ñåïòåìâðè èçëåçå ñòàòèÿ, êîÿòî äàâà îáùèòå íàñîêè êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâèì, çà äà èç÷àêàìå âàêñèíàòà áåç äà ñå ðàçáîëååì. Êàêúâ å øàíñúò - íîñåíåòî íà ìàñêè.  Íîñåíåòî íà ìàñêè íàìàëÿâà âèðóñíèÿ òîâàð. Òåçè, êîèòî íîñÿò ìàñêè, ïîåìàò ìíîãî ïî-ìàëúê âèðóñåí òîâàð, ïðåêàðâàò áîëåñòòà ïî-ëåêî è èçãðàæäàò èìóíèòåò. Òîâà å äîêàçàíî â àçèàòñêèòå ñòðàíè. Îò òÿõ íå ñå óìèðà". 

Òîé ïîä÷åðòà ñ ïðèìåðè çàùî å òîëêîâà âàæíî äà íîñèì ìàñêè. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äàäå ïðèìåð ñ äâà êðóèçíè êîðàáà - íà åäèíèÿ ñà íîñèëè ìàñêè è 80% îò çàðàçåíèòå èçêàðâàò áîëåñòòà áåç ñèìïòîìè, äîêàòî ïðè äðóãèÿ êîðàá, êúäåòî íå ñà íîñåíè ìàñêè, ïðîöåíòúò áèë òî÷íî îáðàòíèÿ.



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Îòíîâî ñå îêàçàõìå íà äúíîòî â êëàñàöèÿ, æèâååì íàé-ìàëêî â ÅÑ
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Àêàä. Ïåòðóíîâ: 70-80 % îò ÷îâå÷åñòâîòî òðÿáâà äà áúäå èíôåêòèðàí...
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16:19 / 30.09.2020
Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë ïîèñêà çàòÿãàíå íà ìåðêèòå â Áóðãàñêî!
15:42 / 29.09.2020
Ëåêè÷êî çàãàòíàõà çà îãðàíè÷åíèÿ ïðè âëèçàíåòî è èçëèçàíåòî â íÿêîè íàøè ãðàäîâå
14:37 / 29.09.2020
Öåõ â Àéòîñ ïëàìíà ñ êîðîíàâèðóñ! Êàçàõà êîè ñà ãðàäîâåòå â Áóðãàñêî ñ íîâîçàðàçåíè!
10:18 / 29.09.2020
Ïëîâäèâñêà êëèíèêà ïðåîáðàçè Íèêîëèíà Àíãåëêîâà
09:54 / 29.09.2020
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14:24 / 29.09.2020
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07:54 / 29.09.2020
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