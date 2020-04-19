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"Âñå îùå ñå îáîáùàâàò è áðîéêèòå è ðåçóëòàòèòå îò îùå íÿêîëêî ëàáîðàòîðèè. Ïðåç íÿêîëêî äíè òàçè èíôîðìàöèÿ ùå áúäå îïðåñíÿâàíà, íå íàìèðàì çà íóæíî òîâà äà ñòàâà âñåêè äåí. Â÷åðà íàïðèìåð ñìå íàïðàâèëè îêîëî 500 òåñòà."
Âèæòå öÿëîòî èçêàçâàíå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè â ïðèêà÷åíèÿ âèäåî ôàéë!
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11:51 / 17.04.2020
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