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Ãåíåðàëúò ÿäîñàí, ÷å óëèöèòå â Áúëãàðèÿ âñå îùå ñà ïúëíè ñ õîðà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 08:49 / 10.04.2020Êîìåíòàðè (136)732
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"Àêî äâå ñåäìèöè ïðåäè âúçíèêâàíåòî íà åïèäåìèÿòà ñå âçåìàò ìåðêè, áðîÿò íà ñëó÷àèòå íàìàëÿâàò ñ íàä 70%, êîìåíòèðà Ìóòàô÷éñêè îòíîñíî ìàëêèÿ áðîé íà ñëó÷àèòå ó íàñ îò ïîñëåäíèòå äíè, êàòî ñå ïîçîâà íà äàííè îò Êèòàé. Òîé îáà÷å ïîä÷åðòà, ÷å òåëåâèçèîííèòå ðåïîðòàæè â äðóãèòå äúðæàâè ïîêàçâàò ïðàçíè óëèöè, à ðåïîðòàæèòå ó íàñ ïîêàçâàò, ÷å óëèöèòå ñà ïúëíè è òîâà åäèí äåí ùå íè ñå "îòáëàãîäàðè".

13 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ âå÷å e 624.

18 502 ñà ïðîáèòå, íàïðàâåíè ó íàñ. 54 ñà èçëåêóâàíèòå êúì ìîìåíòà. 24 îñòàâàò ïî÷èíàëèòå îò âèðóñà â ñòðàíàòà. Ñðåä ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë çàðàçåíèòå ñà 33-ìà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1795
10.04.2020 Áúëãàðèí îò Êèòàé: Âñè÷êè, êîèòî ïðèñòèãàò, äèðåêòíî ñå îòêàðâàò â õîòåë è îñòàâàò ïîä êàðàíòèíà
10.04.2020 Ïðîô. Áàéêîâà ïîñî÷è êàêâî äà ÿäåì, çà äà ñå ïðåäïàçèì îò êîðîíàâèðóñ
10.04.2020 Íàä 4000 ñ êîðîíàâèðóñ â Ãåðìàíèÿ çà åäíî äåíîíîùèå!
10.04.2020 Èñòîðèê: Ïàíäåìèèòå â èñòîðèÿòà ñà ñâúðçàíè ñ ãîëåìè êëèìàòè÷íè ïðîìåíè
10.04.2020 Êàðàêà÷àíîâ: Òðÿáâà äà ñå çàáðàíè âíîñúò íà ÷óæäè ïðîäóêòè äî èç÷åðïâàíå íà áúëãàðñêàòà ïðîäóêöèÿ
10.04.2020 Åëèòúò íà Âåíåöóåëà áîðè êîðîíàâèðóñà ñúñ ñåêñ, íàðêîòèöè è ðîêåíäðîë
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/300 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Ãåíåðàë÷åòî ñè ïàïêà õóáàâà çàïëàòêà à íàðîäà äà ãî äóõà.....êúäå îò âèðóñ êúäå îò ãëàä.
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Äàâàéòå íîâè äåêëàðàöèè .Ïèòàì åäíî â Èòàëèÿ è Èñïàíèÿ êàòî íå èçëèçàò çàùî ïàê äè ìðàò.Èìà íåùî â òàçè Êîðîíà .Ìàé ïîãóáâà îñíîâíî áîãàòèòå äúðæàâè
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Òðÿáâàëî äà ñìå áëàãîäàðíè ÷óõ ? È çà êîå ? ×å óæ íè ïàçÿò ? ×å óæ íè ãëåäàò ? è ñëåä 2 ìåñåöà àêî îöåëååì ïî íÿêàêâà ñëó÷àéíîñò îò ãëàä êîé ùå íè ñïàñè ? Òîçè âèðóñ íÿìà äà ñè òðúãíå ïðîñòî ãî ìîòàåì âúâ âðåìåòî ...
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Èñêàìå êàòî Ãåðìàíèÿ íî Íå ñìå Ãåðìàíöè,çà äà ñå äîáëèæèì Ãëîáè è íàêàçàíèÿ . Ïúëíî å ñúñ õîðà çàùîòî ãëîáèòå îøå ñà ìàëêî
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Ìàé å âðåìå çà îùå ïî-ãîëÿìî çàòÿãàíå íà ìåðêèòå, âåðîÿòíî ùå áúäàò äåêëàðàöèè çà èçëèçàíå. Ãàí÷î ïðîñòî å íåïîïðàâèì äåáèë.
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Òå ïðàçíè è îò ÷åíãåòà.Àç åäíî íå âèäÿõ!
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Ó áúëãàðèíà íå å èçãðàäåíî ÷óâñòâîòî çà ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò, ÷å êîãàòî èìà ñìúðòíà îïàñíîñò çà öÿëîòî íàñåëåíèå, òîé òðÿáâà äà ñè ñåäíå âêúùè è äà èçëèçà ñàìî ïðè íàé-íàé-ñïåøíè íóæäè! Åãîèìúò, íàøàòà áåçîòãîâîðíîñò è áåçöåëíèòå ðàçõîäêè íàêðàÿ ùå íè êîñòâàò ñòîòèöè æèâîòè è òîãàâà Áàé Ãàíüî ùå ðàçáåðå æåñòîêàòà èñòèíà, ÷å íèêîé íå å èñêàë äà ãî ïðåöàêà òîçè ïúò!
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Çàòâîðèõà ÀÌ "Òðàêèÿ", 44-ãîäèøåí çàãèíà íà ìÿñòî!
09:28 / 10.04.2020
Êàðàêà÷àíîâ: Òðÿáâà äà ñå çàáðàíè âíîñúò íà ÷óæäè ïðîäóêòè äî èç÷...
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08:48 / 10.04.2020
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18:03 / 08.04.2020
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17:21 / 08.04.2020
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