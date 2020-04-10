Ãåíåðàëúò ÿäîñàí, ÷å óëèöèòå â Áúëãàðèÿ âñå îùå ñà ïúëíè ñ õîðà

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13 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ âå÷å e 624.
18 502 ñà ïðîáèòå, íàïðàâåíè ó íàñ. 54 ñà èçëåêóâàíèòå êúì ìîìåíòà. 24 îñòàâàò ïî÷èíàëèòå îò âèðóñà â ñòðàíàòà. Ñðåä ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë çàðàçåíèòå ñà 33-ìà.
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Çàòâîðèõà ÀÌ "Òðàêèÿ", 44-ãîäèøåí çàãèíà íà ìÿñòî!
09:28 / 10.04.2020
Êàðàêà÷àíîâ: Òðÿáâà äà ñå çàáðàíè âíîñúò íà ÷óæäè ïðîäóêòè äî èç÷...
09:27 / 10.04.2020
Ä-ð Ðàäîñëàâ Ðàäåâ, ÓÍÃ: Â ñåçîíà íà ñåííèòå õðåìè è àëåðãèèòå ñà...
09:04 / 10.04.2020
13 íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ
08:48 / 10.04.2020
Àêòîâå çà íàä 1 ìëí. ëâ. çà ðàçõîäêè â ïàðêîâåòå â Ñîôèÿ
22:19 / 09.04.2020
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20:44 / 09.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îáìèñëÿò ÷àñîâå, â êîèòî äåöàòà äà èãðàÿò íàâúí
13:29 / 08.04.2020
Îôèöèàëíî: Áåç ïðîëåòíà âàêàíöèÿ çà ó÷åíèöèòå ó íàñ!
18:03 / 08.04.2020
Áîðèñîâ: Ùå îòâîðèì ïàðêîâåòå è ïëàíèíèòå ñàìî ïðè åäíî ïîëîæåíèå!
14:20 / 09.04.2020
Äîö. Àíãåë Êóí÷åâ: Íå îòìåíÿéòå ðåçåðâàöèè çà ìîðåòî çà þëè è àâãóñò!
10:55 / 08.04.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ: Öÿëàòà äúðæàâà å çàòâîðåíà çàðàäè åäíî ãîëÿìî íèùî
15:43 / 09.04.2020
Îùå åäèí ìúæ ñ êîðîíàâèðóñ ïî÷èíà ó íàñ, èìà íîâè çàðàçåíè!
17:21 / 08.04.2020
Èçâåñòåí âèðóñîëîã: Àìè àêî íå ñìå ïðàâè?
15:46 / 08.04.2020
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