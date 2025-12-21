Георг Георгиев.
Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.
"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаем какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.
По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.
"Българската позиция е, че ние сме и продължаваме да бъдем съпричастни с Украйна", каза още Георгиев.
Анонимен
преди 39 мин.
Ти кой си,та да решаваш за чуждите мангизи.Или се надяваш да се облажиш.АБЕ мишки погледнете Орбан!Не навирайте бълг.народ между шамарите.Една дърта Мърсула ви води всички ибрикчий за носа.Толкова ли в България не останаха истински мъже?
Голям Ботев
преди 52 мин.
Когато Магнитски заиграе, всеки влиза в релси!
Даскала1
преди 1 ч. и 23 мин.
Това изчадие е тръгнало по пътя на Николай Младенов - е*и и майката на България, важното е аз да се наредя. Алтернативата - избягал от Карлуково.
